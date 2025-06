En Manizales y Caldas afirman que el atentado a Miguel Uribe es un ataque a la democracia colombiana

Manizales

El Alcalde de Manizales, el Gobernador de Caldas y dirigentes políticos se pronunciaron frente al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, rechazaron lo sucedido y manifiestan que fue un acto en contra de la democracia.

El alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas, publicó en su cuenta de X que es un hecho de extrema gravedad que amenaza la democracia colombiana, por lo que pide al gobierno nacional garantizar la seguridad a todos los habitantes. Mientras tanto, el gobernador de Caldas Henry Gutiérrez, escribió en dicha red social que la violencia no tiene cabida en la democracia. “Desde Caldas alzamos la voz por una política que se constituya con ideas, no con armas”.

Entre tanto, el representante a la cámara, Juan Sebastián Gómez, condena el hecho y asegura que no se puede permitir que la intolerancia y la violencia silencien las voces de quienes desean liderar el país. “Doy un mensaje de solidaridad a Miguel Uribe, su familia y sus seguidores, esto no puede pasar, un atentado contra un precandidato presidencial, la democracia está en riesgo, un llamado a las autoridades para que esto no quede así, pero también a la ciudadanía para acabar los mensajes de odio y la polarización”.

Otros integrantes caldenses del Congreso de la República que se sumaron al rechazo del atentado contra el precandidato presidencial fueron Santiago Osorio, Juana Carolina Londoño, Octavio Cardona, Wilder Escobar y Guido Echeverri.

Velatón y oración por el senador Miguel Uribe

En la torre de El Cable, en la capital del departamento de Caldas, se reunieron cerca de 100 personas para desarrollar una velatón y orar por el estado de salud y la pronta recuperación del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Simón Arango, uno de los organizadores del evento, dijo que el ataque fue un golpe a la democracia sin importar los colores políticos.

“El objetivo de la convocatoria es para apoyar al senador, su familia y su equipo rogando para que los médicos intercedan para que él siga viviendo y cumpliendo sus sueños. Eso fue un ataque a todo Colombia, las ideologías sanas no pueden ser calladas por las balas, independiente del sector que se origine, esto no tiene tintes políticos y la gente no quiere volver a vivir la nefasta época en la que prevalecían las balas”.

Mientras que en los municipios de Villamaría y Neira, también se desarrollaron jornadas de velatón y oración, en donde decenas de personas pidieron por la recuperación satisfactoria de Miguel Uribe Turbay, congresista y precandidato presidencial, quien se encuentra internado en la Fundación Santa Fe en la capital de Colombia.