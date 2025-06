Allison Vivas: La fuerza de la resiliencia tras la libertad de la trata de personas

Allison Vivas, quien fue víctima de trata de personas en 2017, contó en Mujeres W los detalles de lo sucedido.

Todo comenzó cuando una amiga suya emprendió su viaje unos meses atrás, en el que había “conseguido un empleo, supuestamente en un restaurante”.

Las publicaciones invitaban a distintas mujeres a querer hacer lo mismo: conseguir un buen trabajo. Para ello, brindaba la información necesaria y las condiciones del supuesto trabajo.

Vivas, con el deseo de querer hacer dinero como mesera en la zona hotelera de Cancún, tuvo contacto con otra mujer, quien le otorgó las distintas condiciones que debía de cumplir para poder hacerlo.

Sin embargo, una de las condiciones era que como le había dicho una de las mujeres con las que Allison se contactaba, “tendrías que viajar sola porque no pueden ser las dos al mismo tiempo (...). Lo que ellos podían hacer únicamente era comprarme los tiquetes y que yo los pagará allá, y que me ayudaban con el pasaporte”, comentó Allison.

“Así paso todo. El proceso se demoro yo creo que unos 8/15 días. Me mandaron los tiquetes, el dinero para el pasaporte (...) y adicional me mandaron un dinero que yo tenía que llevar únicamente en dólares porque era el requisito especial en migración, que supuestamente al yo llegar allá, ellos me tramitaban el permiso de trabajo pero que debía entrar como turista”, explicó.

Allison contó lo que fue su llegada al aeropuerto de Cancún, las vivencias que tuvo que lidiar ya estando allá y por sobre todas las cosas, la resistencia, la fuerza y la resiliencia que tuvo que tolerar para superar una de las problemáticas, que hasta hoy en día, continua sucediendo en varias partes del mundo.

De acuerdo con información recogida por el Observatorio del Delito de Trata del Ministerio del Interior, en lo que va del año, se han registrado en Colombia 191 casos de trata de personas, en las que el 16.5% corresponde a victimas explotadas con fines de prostitución y de explotación sexual.

Las mujeres entre los 18 y 26 años son el grupo más apetecido y vulnerable, además de los 17 casos que han ocurrido en adolescentes entre los 12 y los 17 años.

Escuche la historia completa aquí:

