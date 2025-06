Fiscalía venezolana solicita nueva orden de captura contra dirigente opositor Juan Guaidó

Este viernes, 13 de junio, la Fiscalía de Venezuela anunció una nueva investigación penal, la número 30, contra el dirigente opositor Juan Guaidó, quien salió del país hace dos años.

En esta nueva denuncia, que incluye orden de captura y solicitud a Interpol, el fiscal general, Tarek William Saab, lo vincula al esquema de corrupción que se conoció en España bajo el nombre de “caso Koldo” y que involucra a altos funcionarios del gobierno español y del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

Este 13 de junio, distintos medios españoles publicaron un audio de 2019 entre el exministro de Transporte español José Luis Ábalos y el asesor Koldo García en el que hablan de que el primero recibiría una comisión de 500 mil euros al mes si lograba una reunión entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Juan Guaidó, quien en ese momento era reconocido por varios países, entre ellos de la Unión Europea, como presidente interino de Venezuela.

Según la prensa española, el pago de las comisiones se realizaría a través de una petrolera venezolana intermediada por el empresario Víctor de Aldama.

Ante esto, el fiscal general de Venezuela señaló que al opositor ya se imputan delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Saab aseguró que los audios “ponen en evidencia la existencia de una trama criminal transnacional, articulada por Juan Guaidó y actores políticos extranjeros, que pretendía negociar ilegitimamente el patrimonio público nacional, especificamente los ingresos derivados de la industria petrolera venezolana, bajo control de empresas operadas por agentes designados ilegalmente durante su criminal gobierno ficticio".

Consultado por W Radio, Guaidó reaccionó a los señalamientos del fiscal retándolo.

“Reto al delincuente de Tarek que, si tiene una acusación, la haga en un juzgado en Estados Unidos donde tiene jurisdicción CITGO”, dijo el opositor a W Radio.

También reaccionó a los audios entre los funcionarios españoles.

“Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima y por qué eligió acercarse a (Nicolás) Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un ‘pelotazo’. Y parece que con Delcy y la dictadura lo encontraron”, dijo Guaidó.

