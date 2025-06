Sindicatos convocan a plantón en la Plaza de Bolívar en apoyo a reformas sociales y consulta popular

Imagen de manifestaciones de sindicatos. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Una vez más las centrales obreras del país salieron en defensa de las reformas sociales del Gobierno Petro y de su consulta popular. Por ende, para este lunes, 16 de junio, desde las 10:00 de la mañana, convocaron a un gran plantón en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Ante el escenario, el presidente de Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, explicó los motivos de esta nueva convocatoria, asegurando que la principal idea es insistir al Senado de la República que no siga con la aprobación de lo que ellos consideran son medidas regresivas dentro de la reforma laboral.

El líder sindical señaló: “para insistirle al Senado de la República, que no puede seguir aprobando medidas regresivas en la reforma laboral. Estamos defendiendo una reforma laboral que recupere derechos y no algo que les quite derechos a los trabajadores. La invitación a todos los trabajadores y trabajadoras aquí en Bogotá es a que estemos desde las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar, para que presionemos muy fuertemente”.

Así mismo, desde la CUT se reiteró que el próximo lunes será fundamental para los intereses de la clase obrera ya que se espera que ese día se defina el futuro de la reforma laboral en el Congreso.

Escuche W Radio en vivo aquí: