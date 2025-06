Avanza discusión de reforma laboral: faltan 19 artículos y los más polémicos

La Plenaria del Senado avanzó en la discusión de la reforma laboral del Gobierno Petro. Este jueves, aprobó 47 de los 77 artículos que incluye el proyecto. Y restan 19 por debatir, entre los que están los más polémicos.

La sesión, que se levantó hacia las 9:00 de la noche, y la discusión continuará el lunes 16 de junio al mediodía. Uno de los puntos más discutidos fue el artículo 17, que proponía una prima adicional para los trabajadores en casos de crecimiento económico del empleador, propuesto por el Centro Democrático. Este jueves, se negó.

De otro lado, el Senado aprobó el artículo 40 para el sector agropecuario, y se insta al Gobierno que, a través del Ministerio de Trabajo, presente un proyecto de ley sobre el jornal agropecuario y los contratos del sector rural en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la reforma.

La decisión fue criticada por la senadora Clara López, quien dijo que la medida no ataca de fondo las condiciones laborales en el campo: “Esto no corrige la situación del jornal campesino (...) Saben que lo que se paga hoy a los campesinos es una miseria y no quieren arreglar la situación, entonces mandan al gobierno a hacer leyes, proyectos y políticas que no subsanan lo laboral, ni lo pensional, ni siquiera el acceso a la salud”, dijo.

También se aprobó el artículo 6, que establece un límite de cuatro años para los contratos a término fijo. Una vez superado ese periodo, el contrato deberá convertirse ser indefinido.

Faltan por aprobar 19, que incluyen la jornada máxima legal (4x3), el trabajo diurno y nocturno, la remuneración en días de descanso obligatorio, y la regulación del contrato de aprendizaje para los aprendices del Sena.

Escuche W Radio en vivo aquí: