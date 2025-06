Águeda López Benavides, una reconocida modelo española, casada con el cantante Luis Fonsi desde 2014, con quien tiene dos hijos, habló con W Fin de Semana sobre el lanzamiento de su libro ‘la niña que siempre miraba el sol’.

En su nueva faceta como escritora, su libro ha hecho que haya conmovido un gran número de personas. Águeda, que lo describe como “muy mágico”, durante un viaje espiritual tuvo un sueño, “en el que me vi leyendo un libro con una niña dibujada que saltaba de página en página. Siempre estaba triste, tenía el pelo rubio, unas converse rojas, que eran usualmente el zapato que yo tenía cuando era pequeña, y que cargaba una mochila verde”, contó Águeda.

Aunque no es una autobiografía, la novela está profundamente inspirada en vivencias reales y emociones personales de la autora: “me di cuenta de que lo que me estaba diciendo ese mensaje era que era la hora de compartir una historia que no era tan agradable. Una historia que sufrí cuando era pequeña sobre bullying, acoso escolar y la dificultad de poder alcanzar mis sueños. Entonces decidí escribir y de ahí la idea de hacer esta novela para poder mandar un mensaje de esperanza”, explicó la empresaria española.

En cuanto al proceso de escritura, López lo señaló como un ejercicio de introspección y sanador para ella misma, donde se vio obligada a enfrentar aspectos ocultos de sí misma: “Llore muchísimo, pero llega un momento en el que dices ‘no puedo esconderme más’, hay que hacer frente a los miedos, y que cuando lo haces, ellos se hacen pequeños y tu te haces más grande y fuerte”, comentó la modelo española.

A pesar de que su intención de como decía anteriormente, de dar un mensaje de esperanza y de ayudar, “el libro termino ayudándome mucho a mí”, añadió.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

Play/Pause Así es ‘La niña que siempre miraba el sol’: el libro que transforma el dolor en fuerza 09:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: