¿Cuál es el problema de que los niños estén tan activos en redes sociales? Psicóloga explicó

Ante la creciente exposición de los niños a los redes sociales, algunos de ellos ya catalogados como influencers, la psicóloga Olga Yepes habló en Salud y Algo Más sobre los distintos riesgos sobre el uso de las redes sociales a tan tempranas edades.

De acuerdo con la profesional, existe una relación entre lo que son las redes sociales y el autoestima, en el que al ser expuestos a estas plataformas en una edad en la que el cerebro es considerado como muy sensible, tienen el “objetivo, normalmente, que sean visibles, que tengan una aprobación social y también, que haya una retribución económica”, explicó la especialista en psicología.

De acuerdo con un estudio de la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, “los niños empiezan a estar expuestos a internet, desde antes de los dos años (...). Pero fuera de esto, hay estudios que nos muestran que los niños ya empiezan producir contenido desde los cuatro a los siete años”, comentó Yepes.

Además, de acuerdo con otros estudios, exponen que “entre los seis y los 11 años, ya han puesto contenido en YouTube o TikTok”, aclaró.

De esta manera, el papel de los padres se convierte en una pieza clave de esta tema, que ante esta pregunta, de acuerdo con la psicóloga, debido a que los padres de alguna manera u otra exponen a los niños en este ambiente, este “se va naturalizando”, que con el paso del tiempo, se empieza a crear esta idea de que “yo soy valioso por la cantidad de likes que obtuve, y ahí empieza el peligro", señaló la doctora.

La apreciación social en las redes sociales es bastante, y este fenómeno lo explica la profesional de acuerdo a una respuesta cognitiva por parte del cerebro: “cuando llega un like, entonces mi cerebro lo codifica como gratificante. (...) Mi cerebro lo reconoce y genera una segregación no normal, y alterada de la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, lo que me produce querer más de eso”, explicó la profesional en salud.

Escuche la entrevista completa aquí:

