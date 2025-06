Irán descartó detener su programa de enriquecimiento de uranio ante ataques de Israel

El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, descartó este miércoles 18 de junio que su país pueda renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio como consecuencia de los ataques de Israel y aseguró que esas actividades “tienen únicamente fines pacíficos”.

Sostuvo que “la historia y la experiencia” le han enseñado a Irán que debe ser autónomo, valerse por sí mismo y nunca contar con la cooperación de otros países, recordando que incluso en situaciones como la pandemia de covid-19 “nadie suministró vacunas a Irán”.

Preguntado sobre si esta ofensiva israelí hará retroceder el programa nuclear iraní, el embajador lo negó, asegurando que “las actividades de investigación nuclear continúan, nuestros científicos seguirán (trabajando) conforme a los planes definidos”.

Por otra parte, recalcó que no hay ningún instrumento legal que impida a Irán tener un programa de enriquecimiento de uranio con un propósito pacífico.

“Es un derecho reconocido”, declaró, tras recordar que Israel tiene un arsenal nuclear ultrasecreto y que nunca se ha sometido a inspecciones ni a ningún tipo de controles independientes de organizaciones internacionales.

En un encuentro con corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra, el diplomático aseguró que ninguna instalación del programa nuclear iraní ha sido destruida por los ataques israelíes y negó concretamente que la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, haya sido dañada de forma importante.

Explicó que esto se evitó " gracias a las medidas de precaución que Irán ha instaurado para protegerlas".

“Nos hemos preparado para estos ataques, somos un país eficiente y hemos logrado controlar la situación”, dijo el diplomático, quien reconoció principalmente daños en infraestructuras civiles, particularmente de suministro de agua y energía".

No obstante, Bahreini advirtió que si los ataques continúan no puede excluirse el riesgo de que se produzca alguna fuga de radiación que podría causar una contaminación más allá de las fronteras de Irán.

“Todos presionar a Israel para que no amenace esas instalaciones porque en caso de ataque no se puede garantizar que esto no sea un peligro para nosotros o nuestros vecinos”, indicó.

El representante iraní criticó a los países occidentales y en particular a los europeos por “sus declaraciones que intentan justificar la agresión de Israel” y consideró que han asumido una posición “vergonzosa” en este tema.

Sobre la posibilidad de continuar las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, consideró que la prioridad debe ser puesta en detener los ataques de Israel y que Washington debe reconocer que negocia “con un país fuerte y civilizado”, así que “tiene que ajustar su mentalidad en este sentido”.

Sobre las hostilidades, el embajador aseguró que su gobierno “no mostrará ningún tipo de contención” en su respuesta a los ataques de Israel y que responderá igualmente a Estados Unidos en caso de que participe de forma directa en “la agresión” contra su país.

“Confiamos en nuestra potencia militar. Nuestras fuerzas militares atacarán con firmeza a Israel, sus bases y centros militares, pese a que ellos atacan a los civiles. Nosotros atacamos en función del derecho internacional, mientras que ellos lo violan”, sostuvo.

