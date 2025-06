Putin desestimó el rearme occidental y cree que alcanzará sus objetivos en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, no teme al rearme de Europa occidental, que desdeña como un “sinsentido”, y se muestra absolutamente convencido de que terminará alcanzando sus objetivos militares en Ucrania, más tres años después de lanzar contra ella su “operación militar especial” que se ha cobrado ya centenares de miles de víctimas en los dos bandos.

“Ustedes lo saben: nuestras tropas avanzan en todas las direcciones y en todos los puntos de la línea de contacto”, aseguró en un momento de la rueda de prensa que concedió esta madrugada a responsables y representantes de las principales agencias internacionales con motivo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

A una semana exacta de la cumbre que celebrarán en La Haya los líderes de la OTAN, el mandatario ruso consideró “irracional” el actual debate europeo sobre el aumento de los presupuestos de defensa, lo despreció y aprovechó la entrevista colectiva para enviar, desde la antigua capital imperial rusa, un mensaje a los aliados occidentales: dejen de animar al liderazgo de Ucrania a combatir “hasta el último ucraniano”.

A su juicio, ha sido ese empecinamiento de algunos aliados europeos y de la anterior Administración demócrata de EE.UU. por lograr la derrota de Rusia en el campo de batalla la causa de que no haya podido alcanzarse un acuerdo de paz, que según él estuvo al alcance de la mano ya en 2022.

El actual debate sobre el rearme europeo es “irracional”, porque, en su opinión, “no existe una amenaza rusa”. Los supuestos planes del Kremlin de atacar a un país miembro de la Alianza Atlántica, aseguró, “son una tontería”, si se tiene en cuenta que “el presupuesto militar de la OTAN es de 1,3 billones de dólares, más que todo el mundo junto, incluida Rusia”.

“Si los países de la OTAN quieren aumentar aún más su presupuesto, es asunto suyo, pero no beneficiará a nadie”, aseguró. La decisión, no obstante, creará “riesgos adicionales”.

Los jefes de Estado o Gobierno de la Alianza debatirán en la capital holandesa, los próximos 24 y 25 de junio, nuevos objetivos de inversión en defensa, con idea de superar el umbral del 2 % del PIB fijado actualmente y elevarlo hasta el 3 %. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha llegado a exigir el 5 %, pero una mayoría de miembros considera esa cifra inasumible políticamente.

Ese rearme de los europeos occidentales es, insistió Putin, “absolutamente irracional y sin sentido”.

Muy aficionado a la argumentación histórica, el jefe del Kremlin ofreció una explicación de por qué, a su juicio, se habla ahora de rearme: Occidente, dijo, “lleva siglos magnificando la supuesta amenaza rusa en interés de las élites locales”, pero tal amenaza no existe, es mentira, y los gobernantes, en lugar de aumentar las armas, “harían mejor en subir los salarios”.

Putin recordó que Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda de la Alemania nazi, decía que “cuanto más incomprensible es una mentira, más fácil resulta creerla”, y comentó que “esa leyenda de que Rusia va a atacar a Europa, a los países de la OTAN, es la misma mentira inverosímil que intentan hacer creer a la población” una y otra vez, para quedarse con su dinero.

Volvió a recordar su versión de las causas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Según él, “fue Ucrania la que empezó la guerra en su propio territorio”, cuando reprimió en el Donbás a la población rusohablante por su negativa a aceptar “el golpe de Estado” que, según su interpretación del Euromaidán, se produjo en 2014 contra el entonces presidente, el prorruso Víktor Yanukóvich.

En su momento, “le dije (al presidente estadounidense, Joe) Biden que había una solución pacífica, si Kiev dejaba de violar los derechos humanos de esa parte de la población”, pero, según Putin, la posibilidad no le interesó.

“Es posible que, si yo hubiera interactuado entonces con (Donald) Trump, no se habría llegado a esta situación”, opinó. Pero, añadió, “la pregunta ahora ya no es si estoy dispuesto o no a reunirme con Zelenski, sino quién estará legitimado para firmar y hacer cumplir lo que se acuerde”.

Escuche W Radio en vivo aquí: