¿Para qué sirve el esperma de salmón? Tratamiento estético y dermatológico

Este 1 de julio, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló la dermatóloga Alejandra Téllez, quien se refirió a las propiedades que tendría el esperma de salmón para el cuidado de la piel.

La doctora inició explicando que aunque “se extrae el esperma del salmón, lo que realmente sacamos es un fragmento de ADN, y al ser este animal compatible con el ser humano, por lo general se tolera y no causa una reacción inflamatoria” en las personas.

“El esperma del salmón no tiene contaminación de otras proteínas del animal”, agregó la experta.

¿El procedimiento es costoso?

La dermatóloga Téllez dijo: “No es tan costoso, esta molécula se aplica con razones estéticas desde el 2015, se aplican tres o hasta cuatro sesiones para ver un resultado que permanezca en el tiempo”.

“No se vende o se compra la sesión, sino el paquete, que puede variar dependiendo de donde se vaya, entre 1 o 2 millones de pesos”,

Por otro lado, la doctora explicó que es un tratamiento que “se aplica en la parte externa de la piel”.

Y en esa línea, que “cada tratamiento necesita ir de la mano de un médico dermatólogo que lo deje a uno natural”.

Desde otro aspecto, la doctora se refirió a los resultados del procedimiento y dijo: “El esperma, como tal, no va a dar volumen, no se verán, por ejemplo, los labios abultados o algún cambio en el volumen del rostro porque lo que hará es mejorar la textura y la hidratación, hacer que la piel no se vea tan flácida, sino más gruesa y firme”.

La experta concluyó advirtiendo: “Pacientes que tengan alergia al salmón o a los mariscos, como tal, no deberían aplicarse este producto”, y así mismo que es muy importante revisar los lugares y los profesionales de la salud que harán el tratamiento, antes de tomar la decisión de llevarlo a cabo.

