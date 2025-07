Golpe de Estado quedó algo embolatado porque se dejaron pillar: presidente Petro sobre plan de Leyva

A través de X (antes Twitter), el presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a referir a la revelación sobre las intenciones que tendría el excanciller Álvaro Leyva para “sacar” de su cargo al mandatario.

Petro fue enfático en decir que no se trata del plan de “un loco”, puesto que “el golpe de Estado quedó algo embolatado porque se dejaron pillar”. Además, advirtió que en este caso se configuró un golpe en flagrancia que debe ser investigado, así como se debe solicitarle a la justicia estadounidense que lo haga.

“Quedó en flagrancia, pero si no hubo culpables en Odebrecht, aquí quién sabe (…) ¿qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, el registrador y el Consejo Nacional Electoral han actuado contra nuestros derechos? El golpe de Estado se venía fraguando; Leyva no estaba solo”.

Para el presidente Petro, el excanciller Leyva “está lleno de odio y soberbia y se juntó con otros llenos de odio y soberbia”.

“Lo peligroso no fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que no estuvo metido realmente. Lo más peligroso de la estrategia de Leyva es que conectó dos grupos armados: el Clan del Golfo y el ELN. El último ya no creía mucho en Leyva, porque lo veían usando la paz para sacar ganancias económicas; el que sí copió fue el Clan, que envió el tema a sus jefes: la Junta del Narcotráfico”, advirtió el mandatario.

El presidente Petro consideró que existen muchas coincidencias como para pensar que Álvaro Leyva es un “lunático” hablando solo. “Todas las cartas de Leyva injuriando al presidente fueron replicadas por la prensa como si se tratara de joyas literarias. Ahora esa misma prensa o no publica o encubre la gravedad del hecho develado”.

Según el presidente Petro, se está desviando la atención de lo que ocurrió con el excanciller Leyva con el viaje del mandatario a Manta, Ecuador: “Juntándome con un bandido que jamás en mi vida había escuchado, como hace la prensa del grupo Ardila y La Silla Vacía. O, como hacía la revista Semana, con su director en polifonía perfecta con la ahora candidata presidencial, Victoria (en referencia a Vicky Dávila), siguiendo al segundo las horas que dejo de escribir trinos, como prueba de lo escrito por Leyva”.

También calificó como “pura coincidencia” que, “mientras se publicaban profundamente las cartas que pedían defenestrarme, atentaban contra un senador de derechas para echarle la culpa al presidente, que es de izquierdas, olvidando que ningún presidente de izquierdas ha ordenado matar a alguien en América Latina”.

“Siempre, por centenares de miles, ha sido al revés”, aclaró.

Además, sostuvo que la “estrategia” de Leyva necesitaba “urgentemente un proceso en la Comisión de Acusación y que algunos le ayudaran allí”. Por eso, agregó, “llevaron a la comisión todas las cartas de Leyva, ansiosos de que entregara alguna prueba real, pero puro ‘tilín, tilín y nada de paletas’”.

“Ninguna carta prueba algún delito, ni pueden demostrar que sea incapaz para gobernar. Al contrario, se me asusta la oposición golpista con mi capacidad”, añadió.

“El golpe de Estado parlamentario se le evapora a Leyva y su propia incapacidad –porque se denunció él mismo, con su propia voz– por su propia torpeza. Porque el odio y la codicia siempre enceguecen y siempre van contra la vida (…) Las veces que me han querido matar me ha ayudado el gobierno anterior de los EE. UU. De aquí en adelante, sigue la Espada de Bolívar su camino libertario y la energía de la luz y el pueblo vibrante. ¿Y el Gobierno de los Estados Unidos?”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: