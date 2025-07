¿Cómo organizar adecuadamente una habitación? Experta dio tips

Este jueves, 3 de julio, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más Margarita Díaz, organizadora profesional de espacios, para hablar sobre cómo se debe organizar una habitación de manera adecuada, dando tips para hacerlo.

La experta inició explicando que “el orden es todo en la vida, el orden transforma. Un entorno ordenado reduce el cortisol que es la hormona del estrés”.

“Ayudará a la capacidad de concentración y bienestar. Cuando se ordena se toma el control de su vida, de su entorno y de su día”, añadió.

Le puede interesar ¿Cómo organizar el hogar según el Feng Shui?

Díaz también mencionó que en materia de orden, “cuando todo tiene un lugar y una intensión, se empieza a tomar mejores decisiones y eso se traduce en éxito al final”.

Explicó, en contra parte, que “el desorden genera todo lo contrario, genera estrés, se sobrecarga el sistema nervioso y quita claridad mental, el desorden es una amenaza al cerebro”.

Tips para un adecuado orden en el hogar

“Hay unas reglas y se trata de un hábito que necesita un tiempo para adquirirse”, dijo.

Díaz destacó que, por ejemplo, “se empieza con un cajón, y así se llega a más. Una de las reglas que intento seguir es la número uno: siempre tender la cama. Si se tiende cada mañana inmediatamente se activa el sentido de logro, orden y autocuidado, porque el cuarto, que es el lugar en donde inicia y acaba el día, si está organizado, va a proveer de mejores decisiones al cuerpo”.

¿Por qué se debe quitar uno los zapatos al llegar a la casa?

La experta dijo que “uno debería quitarse los zapatos al llegar a casa, inicialmente, por higiene, Son más de 400.000 bacterias que traemos desde afuera por el tipo de cosas que pisamos en la calle”.

“Quitémonos los zapatos y dejémoslos afuera”, contó.

¿Entre menos cosas hay más orden?

Díaz dijo que este tema “es relativo”; sin embargo, “soy de las que menos es más. Es Intentar no sabotear el espacio y no tener cosas de más. Es muy importante depurar, uno puede quedar más suelto de las cosas, de lo que uno no utiliza y es mejor”.

Finalmente, la experta dijo que “en los cuartos es mejor una luz cálida, es más favorable. Cada espacio de la casa habla de nosotros. Si nuestro entorno está ordenado, la cabeza estará ordenada”.

Vea uno de los videos de Margarita Díaz:

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Cómo organizar adecuadamente una habitación? Experta dio tips 14:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: