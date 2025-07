¿Desde cuándo se debe hacer una persona la prueba de VPH? Sexólogo responde

Este viernes, 4 de julio, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el sexólogo Germán González, quien explicó la diferencia entre una citología y una prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH).

“Los exámenes de tamizaje para cáncer de cuello uterino han cambiado mucho”, dijo el experto en su primera intervención.

El sexólogo habló, así, sobre desde qué edades se debe hacer estos exámenes.

“El examen se debe realizar desde los 30 a los 65 años, el test de papiloma humano que es igual de harto a la citología”, dijo.

En el caso de la citología, el doctor explicó que esta se debe hacer “desde los 25 años cada 2 años”.

Vacuna contra el VPH

“Lo ideal es que uno tenga en cuenta que la vacuna mejora el nivel de defensas, es lo mismo con la vacuna contra el VPH, dará menos agresivamente, me dará defensas, pero no es que me vuelva Superman inmune”, agregó González.

Por otro lado, el sexólogo puntualizó que “la citología dice, por los lados, si se tiene una vaginosis bacteriana o una infección por hongos”, y adicionalmente, que se tiene que ver al ginecólogo periódicamente.

Escuche la entrevista completa a continuación:

