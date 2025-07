Inspectores del programa nuclear iraní salen del país tras el fin de la colaboración

Un equipo de inspectores del OIEA que supervisaba el programa atómico iraní ha abandonado el país días después de que Teherán anunciara el fin de su colaboración con esta agencia de la ONU, al entender que “motivó” los ataques israelíes a sus instalaciones nucleares.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se limitó a informar de que “un equipo de inspectores” ha abandonado de forma segura Irán “tras permanecer en Teherán durante el reciente conflicto militar”.

El OIEA no ha respondido a las preguntas de EFE de si tras la salida de estos inspectores dispone aún de personal en Irán.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, promulgó el pasado miércoles, 2 de julio, una ley por la que no se permite a los inspectores del OIEA supervisar las instalaciones nucleares a menos que “garantice la seguridad” de las mismas, algo que será decidido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Irán ha justificado su decisión de interrumpir su colaboración con el OIEA en que acusa a este organismo de “motivar” los ataques israelíes y estadounidenses contra sus principales instalaciones atómicas de Fordó, Natanz e Isfahán.

El OIEA asegura no tener pruebas de que Irán esté tratando de desarrollar un arma atómica, como asegura Israel, pero también mantiene que no puede asegurar que su programa atómico sea totalmente pacífico hasta que no aclare una serie de dudas.

El Organismo lleva tiempo criticando la falta de colaboración y respuestas por parte de Irán.

La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó el pasado día 12 una resolución contra Irán por el incumplimiento de sus obligaciones nucleares.

La resolución, presentada por Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y apoyada por 19 de los 35 países de la Junta, considera que la falta de cooperación de Irán “constituye un incumplimiento de las obligaciones” con el OIEA, lo que implica la posibilidad de ser denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

