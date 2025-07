ANLA ratifica sanción ambiental a minera en El Hatillo, Cesar

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ratificó la multa contra la sociedad CNR III Ltd Sucursal Colombia por infracciones ambientales cometidas durante la ejecución del proyecto minero El Hatillo, ubicado en El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

La sanción impuesta a CNR III Ltd Sucursal Colombia consiste en una multa económica, cuya cuantía no se detalla en la resolución, pero que se deriva de infracciones como el uso no autorizado de aguas subterráneas y superficiales, así como el vertimiento de residuos al caño El Jobal sin permiso ambiental.

Estas conductas fueron consideradas graves por la ANLA, que confirmó la medida tras evaluar el recurso de reposición presentado por la empresa, argumentando que no subsanó los hechos ni aportó pruebas suficientes para revocar la decisión inicial.

El proceso sancionatorio tiene su origen en hallazgos técnicos que evidenciaron uso indebido de aguas provenientes de la explotación minera y vertimientos no autorizados en cuerpos hídricos, como el caño El Jobal, sin los permisos ambientales correspondientes.

El expediente, que se remonta a más de una década de seguimiento, incluye medidas preventivas, como la suspensión inmediata de la captación y vertimiento de aguas, impuestas desde 2012. En la resolución, la ANLA reitera su competencia para adelantar estos procedimientos y subraya el incumplimiento reiterado de obligaciones ambientales por parte de la empresa.