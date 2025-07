Merlín Producciones, productora que ha puesto el nombre de Colombia en Netflix, celebra sus 25 años

Juancho Valencia, miembro fundador, creador y director de Puerto Candelaria, agrupación musical por la que nació, hace 25 años, su propia casa disquera, Merlín Producciones , pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y entregó detalles de este proyecto.

“Hace 25 años comenzamos con una idea musical llamada Puerto Candelaria”, contó Juan Diego Valencia, detallando que como este ritmo no cabía en la moda, decidieron crear su propia empresa debido a que “no teníamos quien se atreviera a sacar esto adelante”.

Según Valencia, todo inició en un garaje de un edificio, y se convirtió en su oficina, su lugar de ensayo y hoy en día, es Merlín Producciones, la productora paisa que ha puesto el nombre de Colombia en Netflix.

Puerto Candelaria ha recorrido 40 países alrededor del mundo, ganó un Latín Grammy y dos nominaciones.

Por otro lado, contó que no ha sido un camino fácil, pues asegura que en el mundo de las artes si se deja de trabajar un día o una semana todo se acaba.

“Uno se vuelve un equilibrista en la cuerda floja, es una carrera llena de incertidumbre, pero es un salto al vacío“, afirmó.

Merlín Producciones, según Juancho Valencia, tuvo un reto muy importante: Musicalizar ‘Cien años de soledad’.

“Fue un reto que abordé con mucha responsabilidad, es una obra que supera todo, la historia aborda muchos años de los que desconocemos la música que sonaba en el campo, en el pueblo", dijo.

Siendo así, afirmó que no solamente fue el trabajo de investigación sino también el trabajo de ficción. “Tenemos documentos y registros de lo que sucedía en el siglo XIX pero no sabíamos que cantaban los campesinos, los pescadores en Macondo. No solo fue investigar sino también crear o inventar la parte que no existe, fue un trabajo muy satisfactorio", afirmó.

Finalmente, reveló que “se está trabajando una segunda temporada” de Cien años de Soledad en Netflix.