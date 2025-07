Alias ‘Mago’ y ‘Satán’ amenazan a funcionarios de la Personería de Bogotá

La Fiscalía y la Policía ya tienen en sus manos la denuncia de varios funcionarios de la Personería de Bogotá que recibieron amenazas de muerte este fin de semana por parte de alias ‘Mago’ y ‘Satán’, quienes se encuentran en las cárceles La Picota y La Modelo, en Bogotá.

En la carta, los delincuentes amenazan directamente al personero, Andrés Castro; a la personera auxiliar, Gloria Bohórquez, y a dos personas más que también serían funcionarios de la entidad: Nelson y Myriam Castañeda.

Según lo dicho en la carta, los funcionarios deberán presentarse de manera presencial en los establecimientos carcelarios en un plazo de cuatro semanas; de lo contrario, comenzarán con un plan pistola, donde los principales afectados serán los dragoneantes.

“Tenemos ubicados a los familiares de los dragoneantes y de la Personería, a los que vamos a darle bala si no vienen personalmente”, dice la amenaza.

Según los delincuentes, la amenaza se debe a que no tienen garantías dentro de las cárceles: las condiciones de salud y de alimentación no son las mejores, y se están haciendo traslados con los que no están de acuerdo.

Ampliar