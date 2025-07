Es parte de crisis explícita del Gobierno: exSuperSalud por medida a gestor farmacéutico Colsubsidio

Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para conversar acerca de la medida cautelar de la Superintendencia al gestor farmacéutico Colsubsidio.

Es por esto que explicó que un dispensario puede tener insumos de varias EPS y, “probablemente, muchas de esas EPS se encuentran al día con ese dispensario”.

“Lo que me parece raro es que no sabemos qué motivó la visita ni las PQR que había. Esos medicamentos pueden hacer parte de otras EPS que sí están al día”, afirmó.

Es por estas presuntas irregularidades que “Aristizábal comentó que esta medida cautelar hace parte de la crisis explícita planteada por el Gobierno”.

Razones la crisis en entrega de medicamentos en Colombia

“Las EPS intervenidas han venido creciendo sus peticiones y cada vez pagan menos. No me parece lógico que un dispensador le tenga que entregar medicamentos así no paguen”, aseguró.

¿Cuál es el camino a seguir para solucionar la crisis?

De esta manera, señaló que el Gobierno Nacional “graduó” como enemigo a las EPS y a los operadores logísticos, por lo que solo ve una solución posible.

“La solución es que paguen oportunamente, que giren los recursos necesarios, que calculen la unidad de pago por capitación y que dejen la crisis explícita”, indicó.

Concluyó asegurando que al Ministerio de Salud “le quedó grande el país” porque las “EPS intervenidas son un desastre”.