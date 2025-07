Listas de elegibles Registraduría 2025: Consulte aquí si fue admitido en el concurso

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció recientemente modificaciones en el Cronograma del Concurso Abierto de Méritos 2025, con el que se busca promover 899 cargos de auxiliar administrativo 5120-04 en todos los departamentos del país, incluida la sede central de la entidad en Bogotá.

De esta manera, buscan seleccionar a los candidatos más capacitados para desempeñar funciones de apoyo administrativo y operativo en la entidad.

De acuerdo con lo informado por la Registraduría, desde el martes 15 de julio, ya está disponible el listado preliminar de Verificación de Requisitos Mínimos (VRM), también conocido como la lista de elegibles.

Según lo aclara la institución, estos listados preliminares muestran los resultados de admitidos y no admitidos hasta el momento en el proceso de selección. No obstante, no son las listas definitivas pues estas se publicarán el 11 de agosto de 2025.

¿Cómo consultar la lista de elegibles del Concurso de Méritos 2025 de la Registraduría?

De acuerdo con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), los interesados pueden consultar los listados preliminares mediante el portal oficial del concurso o haciendo clic en el siguiente enlace: https://concurso2.esap.edu.co/rnec2025/.

Una vez esté en la página web, tiene que seguir los pasos a continuación:

Haga clic en el botón ‘Ingresar’

Se desplegará una lista, ahora haga clic en ‘Ingresar’ frente a la delegación u oferta de empleo a la que se inscribió

Allí, en la sección de Archivos asociados, encontrará los documentos de convocatoria y el listado de resultados de la fase de Verificación de Requisitos Mínimos.

Según lo explica la ESAP, los listados relacionan el código de inscripción de cada participante, su estado en el concurso y la correspondiente observación.

Asimismo, los concursantes quienes no hayan sido aceptados, siguiendo el artículo 19° de la Resolución de Convocatoria y el artículo 17° del Acuerdo 003 de 2024, podrán “presentar una reclamación motivada y dirigida a la Comisión de Personal respectiva”.

Cabe aclarar que este reclamo solo se podrá hacer a través de la plataforma y dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación del listado, es decir, hasta el 17 de julio.

