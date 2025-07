Abelardo de la Espriella inscribió su comité recolector de firmas ‘Defensores de la Patria’

El abogado Abelardo de la Espriella oficializó este miércoles 16 de julio su inscripción como precandidato presidencial ante la Registraduría Nacional.

El comité bajo el que iniciará la recolección de firmas de cara a los comicios del 2026 se llama ‘Defensores de la Patria’ y su lema será ‘Firme por la Patria’.

“Hace años le dije al país que solo entraría en la política en un caso extremo. Ese momento ha llegado”, dijo De la Espriella durante la inscripción. Y agregó: “No puedo callar mientras nos arrebatan la salud y el futuro. No puedo cruzarme de brazos cuando la delincuencia arrodilla al pueblo. No puedo ser testigo mudo mientras el tirano, corrupto e inmoral destruye a nuestra Nación”.

De la Espriella aseguró también que su agenda será anticorrupción, y que tendrá “mano de hierro”. Según el comunicado del movimiento, ‘Defensores de la Patria’ surgió de liderazgos ciudadanos en distintas regiones del país y ya tendría a cien mil personas afiliadas. Recordemos que para participar en la contienda por la Casa de Nariño se necesitan 635 mil firmas.

Hay que decir que De la Espriella es afín a las toldas del uribismo y ha tenido una relación cercana con el expresidente Álvaro Uribe, quien también ha sido su cliente en el pasado.