Se abre otro pulso en el Senado: ¿Nueva legislatura beneficia proyectos del Gobierno Petro?

Los senadores Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, Gloria Flórez, del Pacto Histórico, y Antonio Correa, del Partido de La U, pasaron por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar de la instalación de la nueva legislatura y la posición que esta tendrá frente a los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.

Jiménez mencionó que, a un año de que termine el Gobierno, se debe hacer desde ya una evaluación de lo que prometió el entonces candidato Gustavo Petro y lo que ha cumplido, cuestionando las decisiones que se han tomado en materia de salud.

¿Por quién votará Cambio Radical para presidente del Senado?

“Los acuerdos están para que sea Lidio García, pues le corresponde el último año la Presidencia al Partido Liberal. Petro nos quiere llevar a sus extremos, y quien no lo está, lo declara enemigo”, indicó Jiménez.

Reforma tributaria, ¿oposición espera hundir ley de financiamiento?

El senador de Cambio Radical señaló que en la pasada legislatura se le plantearon varios caminos al presidente Petro, pero no acogió acuerdos. “Hoy vemos cómo están gastando en bodegas, recortes que no quisieron hacer. Ahí están las consecuencias del presidente no buscar consensos”.

Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico

Para la senadora del Pacto Histórico, su bancada es una de las más disciplinadas y lo seguirán siendo en esta nueva legislatura para aprobar los proyectos del Gobierno Petro.

“No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y acompañar la reforma a la salud y los demás proyectos como la Ley de Financiamiento, la Ley de Competencias y la paz total”, afirmó.

“Se combina la labor parlamentaria con inmensa disciplina”, añadió.

¿A quién apoyará el Pacto Histórico para la Presidencia del Senado?

Aseguró que dicha colectividad siempre ha sido fiel a los acuerdos, por lo que antes de comenzar los cuatro años legislativos, se convino que le tocaba al Partido Liberal. “Estamos ad portas de una conversación con Lidio García”.

Antonio Correa, senador de Cambio Radical

La postura de Correa se marcó en que es momento de “atemperar los ánimos, calmar las aguas y buscar los acuerdos”.

“Este último año, debe el Senado mostrar un verdadero compromiso con la ciudadanía y dar altura a los debates entorno a la agenda legislativa”, señaló.

Asimismo, se refirió al proyecto de paz total para el sometimiento de grupos armados, mencionando que no lo apoyarán de manera decidida.

“Aunque sabemos que muchas de las cosas de nuestro proyecto están en el que anunció el ministro de Justicia, debemos insistir en el proyecto que radicamos en pasadas legislaturas”, indicó.