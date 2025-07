Bogotá no tiene quien opere los cementerios distritales: declaran desierta la licitación

Bogotá

Mediante la resolución 491 de este año, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, dirigida por Consuelo Ordóñez, declaró desierta la licitación con la que se pretendía lograr la administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación de los cuatro cementerios distritales.

Así las cosas, y según lo especificado, ningún oferente bajo la modalidad de concesión presentó sus propuestas el pasado 18 de julio.

Ante la situación, desde el Concejo de la ciudad se han generado una serie de rechazos; entre ellos, el de la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, quien pidió la renuncia de la directora de la UAESP.

“¡El tiempo me da la razón! En la UAESP las cosas no van bien. Se declaró desierta la licitación de cementerios porque no hay certificaciones ni conceptos favorables para el funcionamiento, y le toca al operador. La directora Consuelo Ordóñez nunca tuvo en cuenta las observaciones del proceso y tampoco garantizó la pluralidad de oferentes del proceso licitatorio, tal como yo lo denuncié. Los cementerios totalmente abandonados, no cumplen lo mínimo. ¿Entonces cómo quieren? ¿Será que es una jugadita para entregar este millonario contrato a dedo? Alcalde, otro error de su directora, y se lo había dicho”, dijo Diago.

Cabe recordar que, desde enero de este año, por la terminación unilateral de la concesión Jardines de Luz y Paz con el Distrito, la UAESP viene administrando los cementerios de manera directa.