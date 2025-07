Estudiantes en Tunja, Boyacá, denunciaron mala calidad en el servicio de alimentación escolar

Tunja

Contralores Estudiantiles de Tunja realizaron una denuncia sobre el estado en el que llegan las raciones del PAE en diferentes Instituciones Educativas. Desde pan duro hasta leche vencida, han encontrado estos estudiantes.

Esta denuncia la dieron a conocer los estudiantes durante la sesión desarrollada en el Concejo Municipal, en la que se analizaba el tema del avance del Plan Alimentario Escolar en las 12 instituciones educativas públicas de la capital boyacense, en la que además indicaron que también se encontraron insectos en la comida.

“El refrigerio que se nos da normalmente es un pan, una bolsa de leche y de vez en cuando una fruta que puede venir en mal estado, que muchas veces como que los estudiantes optan por no consumirla. Nosotros consideramos que un pan, que a veces viene en malas condiciones, hemos manifestado que a veces salen insectos en la comida, que el pan viene duro, que de pronto la leche viene vencida o con un sabor ahumado o es algo muy dulce, realmente no tiene un aporte nutricional significativo y siento que eso también afecta mucho nuestro proceso educativo”, aseguró Angélica Dávila, contralora de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla y representante en Tunja de los contralores de los planteles educativos.

Por su parte, Juana Bibiana Páez, contralora de la Normal Santiago de Tunja, indicó que ha visto como sus compañeros se desmayan por el alto grado de azúcar que contienen algunos de estos productos.

“Pues la alimentación hay veces que viene muy dulce, el pan viene muy duro y realmente no cumple con la alimentación que a nosotros nos deberían dar, porque realmente lo que nosotros necesitamos es energía y pues para las obras que nos dan, un simple pan, una leche no nos atribuye muchísimo para terminar la jornada", indicó Páez.

Los representantes de las Instituciones Educativas de la ciudad le piden al secretario de Educación de Tunja, Daniel Moreno Álvarez, que les cambien las raciones por otras más nutritivas.

“Como estudiantes, nosotros consideramos que esta no es una alimentación adecuada, mucho menos para la cantidad de tiempo que nosotros pasamos en la institución educativa y la ración que nos entregan no tiene el aporte nutricional requerido y siento que eso también afecta mucho nuestro proceso educativo. El aprendizaje se ve completamente afectado porque claro, es gente que está muy cansada y de paso no tener la oportunidad de consumir un alimento que realmente nos brinde los nutrientes y energía que necesitamos para estas jornadas, ha sido un problema grande y queremos que nos cambien la alimentación por una más nutritiva”, afirmó Angélica Dávila, representante en Tunja de los contralores de los planteles educativos.

El secretario de Educación Territorial responde

Daniel Moreno Álvarez, secretario de Educación Territorial de Tunja indicó que se van a adelantar las investigaciones respectivas y que se reunirá con la Unión Temporal Somos PAE, quien es el operador del programa, para tomar las acciones pertinentes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.

“Nosotros, como plan de mejoramiento, como gobierno, tenemos que ser muy responsables con este tipo de denuncias, iniciar las investigaciones necesarias. Vamos a tener reunión con el operador. Sabemos que ellos han venido prestando el servicio de la mejor manera y han estado juiciosos. Sin embargo, toda la operación, como es tan grande, tan mayúscula, necesita un mayor control. Vamos a unir esfuerzos con ellos para garantizar que estas situaciones no vuelvan a suceder y nuestros niños tengan el mejor servicio prestado”, aseguró el secretario.

El funcionario señaló además que desde la Alcaldía de Tunja se está trabajando en proyectos de ampliación o construcción de restaurantes en las instituciones educativas, con el fin de brindarle a los estudiantes alimentación en caliente.

“Una de las sugerencias, a manera de queja, que hicieron nuestros contralores estudiantiles fue relacionada con la modalidad técnica. Nosotros tenemos el proyecto de ampliar los restaurantes escolares bajo el liderazgo de nuestro alcalde y las sesiones que estamos realizando en este momento son para lograr ese objetivo y que a los estudiantes no se les dé más ración industrializada, sino que se les garantice la ración en caliente. La idea de nuestro alcalde siendo muy responsable con esta situación es dar alimentación de calidad y en este entendido la ración industrializada tenemos que irla disminuyendo paulatinamente y reemplazarla por la ración preparada en sitio”, agregó.

Por ahora, estas quejas hechas por los estudiantes de los planteles educativos de Tunja serán elevadas a la Procuraduría y Contraloría por parte del Concejo Municipal, con el fin de que desde estas instancias se investigue a la Unión Temporal.

