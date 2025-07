Corte Suprema autoriza extradición de alias ‘Gonzalito’, segundo comandante del Clan del Golfo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”, segundo comandante del grupo criminal Clan del Golfo y uno de los más buscados por asesinato de líderes sociales en el país.

Actualmente hay vigente una recompensa de más de 600 millones de pesos por información que dé con la captura de “Gonzalito”.

El líder de ese grupo delincuencial es requerido por una Corte del Distrito de Columbia para que responda por las acusaciones sobre envío de cocaína a los Estados Unidos desde el 2006 junto con otros cabecillas de la estructura criminal y de hecho, desde 2019 los jueces norteamericanos profirieron la orden de captura.

Asimismo, en el ‘indictment’ se vertieron testimonios de diversos testigos quienes dieron cuenta ante las autoridades norteamericanas del liderazgo narcotraficante de “Gonzalito”.

“El CC-1 (testigo) transmitía mensajes de otros líderes del CDG a SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Gonzalito), dándole instrucciones a SÁNCHEZ SÁNCHEZ de conseguir más kilogramos de cocaína o informándole a SÁNCHEZ SÁNCHEZ de que otros bloques del CDG debían kilogramos de cocaína al bloque norte” dice una de las transcripciones.

Aunque el segundo comandante del Clan del Golfo no ha sido detenido todavía, la Corte indicó que ello no es óbice para autorizar el envío de “Gonzalito”, apenas sea capturado, a los Estados Unidos, previa autorización del presidente de la República. “De tiempo atrás la Sala ha sostenido, de forma reiterada, que los aspectos relacionados con la aprehensión no inciden en la estructura del trámite de extradición y, tampoco, vician su validez” afirmó la Corte.