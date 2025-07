Cuatro funcionarios de salubridad son amenazados al realizar una visita técnica en Anserma, Caldas

Manizales

Cuatro funcionarios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) son amenazados en la galería en Anserma (Caldas), los profesionales se dirigían a hacer una visita técnica a unas fábricas de arepas para evaluar todo lo relacionado a la manipulación de productos y buenas prácticas, sin embargo, un sujeto se les acercó y los amenazó dándoles un plazo de 15 minutos para salir del municipio de Anserma.

Edwin Ramírez, secretario de Seguridad del municipio, afirma que es grave lo que sucedió, ya que esta clase de visitas están avaladas. “Al despacho llegaron estos contratistas y contaron lo ocurrido. Ellos se encontraban en la plaza de mercado por presuntas quejas relacionadas a las buenas prácticas en estas fábricas, es un procedimiento rutinario y prevalece por ser un tema de salud pública, ellos tienen autoridad en desarrollar esos controles. Al denunciar lo sucedido, abandonaron el municipio; el caso está en manos de las autoridades competentes”.

Agrega que desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia se brindará acompañamiento de seguridad para los funcionarios del ente departamental que realicen nuevamente una visita técnica en Anserma. Durante este año, ha habido debates entre la administración municipal y comerciantes de la plaza de mercado por la remodelación que habría en la infraestructura, por lo que se analiza si las amenazas fueron por ese motivo.

“Espero que este tema no tenga relación. Independientemente, de que se haga o no en un establecimiento nuevo o antiguo, la DTSC tiene autorización para realizar estas visitas, no tiene sentido que la gente los amenace e intimide, ya que buscan preservar la salubridad en el municipio, por eso, deben atender a los funcionarios de la entidad”, recalca Ramírez.

Cabe recordar que hace aproximadamente cinco años hubo un cierre de una carnicería en ese municipio por problemas de salubridad.