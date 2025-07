Duros cuestionamientos a la Fiscalía por el caso Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

Graves denuncias hizo desde Cartagena el abogado penalista Iván Cancino, apoderado de la familia de Tatiana Hernández, joven que cumple hoy 100 días desaparecida. Aseguró que la investigación por parte del ente acusador ha estado llena de fallas y pidió el traslado de dicha investigación a otra ciudad del país.

“Realmente la Fiscalía no es que no avance, es que no ha arrancado. Han tenido incluso la falta de empatía de decirle a los padres que si están viendo muchas películas, cuando la labor de ellos es verificar todas y cada una de las hipótesis. Se les han presentado por correo, se les han dicho de manera verbal, nosotros como apoderados de víctimas hemos rogado por la visita al expediente, y se nos ha negado; y obviamente que las irregularidades y las inquietudes que se presentan son muchas”.

El abogado también acusó a la Fiscalía de filtrar información con relación a supuestas irregularidades en el Hospital Naval de Cartagena, de las cuales la joven tenía conocimiento y que conectarían con su desaparición.

“Y le puedo decir con absoluta convicción que fue la Fiscalía, porque tenemos las pruebas de tal manera que la Fiscalía se puede poner brava, me puede mandar investigar; no se preocupe. Yo tengo evidencia clara de que es la Fiscalía lo que hace es poner en peligro a la familia, entonces en vez de preocuparse por mandar información debe preocuparse primero si es cierto lo que dicen quienes están involucrados y si eso tuvo que ver con la desaparición de Tatiana”.

Por su parte, Lucy Díaz, madre de la médica, aseguró que han pagado más de 10 extorsiones en medio de la angustia, las cuales son hechas por lo general a altas horas de la noche.

“Policía y Gaula de la Policía son los que nos han colaborado con la validación de los números y nos dicen que son números carcelarios, pero eso lo sabemos posterior a que hacemos las consignaciones. Nos dicen que tienen a Tatiana por error, que ellos estaban buscando a otra persona y que les entregaron a Tatiana por error y que quieren devolverla. Entonces que le ayudemos con el tanqueo de una gasolina, con los refrigerios de las personas que van a llegar y con los peajes para llegar a la ciudad de Cartagena, ese tipo de cosas”.

Tatiana Hernández fue vista por última vez el pasado 13 de abril cuando se encontraba sentada en unos espolones, sobre la avenida Santander, frente a las murallas. Su desaparición está rodeada de completa incertidumbre.