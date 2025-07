Por falta de respaldo económico, señorita Norte de Santander renunció a la corona

Norte de Santander

La Fundación de Belleza de Norte de Santander informó, a través de un comunicado, que Viviana Pabón Muñoz, Señorita Norte de Santander 2025, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la corona.

La decisión fue notificada al Comité el pasado 16 de julio mediante un mensaje en el que expresó que no deseaba continuar como representante del departamento.

Según el Comité, la renuncia se produce tras varios incumplimientos contractuales por parte de la candidata, como la inasistencia a actividades oficiales, el incumplimiento de citas con patrocinadores y la desatención a instrucciones previamente establecidas.

La organización aseguró que, tras un llamado de atención formal emitido el 13 de julio, no se evidenció corrección en las situaciones observadas.

Viviana Pabón argumentó falta de respaldo económico

Por su parte, Viviana Pabón expuso que su decisión fue tomada tras una reflexión personal, argumentando que no contaba con el respaldo económico necesario para continuar con el proceso, especialmente en la etapa de preparación nacional en Bogotá.

Indicó que, aunque se valoraron los espacios ofrecidos por el Comité con marcas y patrocinadores, no recibió apoyo financiero directo por parte de la organización.

“Me fue imposible asistir a varios compromisos, y no consideré justo seguir adelante en estas condiciones”, señaló. También enfatizó que su renuncia no debe interpretarse como una derrota, sino como un acto de honestidad con quienes creyeron en ella.

El Comité anunció que en los próximos días se dará a conocer quién asumirá la representación del departamento en el Concurso Nacional de Belleza.