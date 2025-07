Productores de arroz no levantarán el paro ni bloqueos en carreteras por falta de garantías

Durante el décimo día del paro arrocero, los productores del cereal dejaron un contundente mensaje al Gobierno Nacional y la industria arrocera, asegurando que, por falta de garantías sobre los preacuerdos alcanzados con el Ministerio de Agricultura, por el momento no levantarán la protesta ni los bloqueos que se vienen registrando en diferentes regiones del país.

Carlos Alberto Rojas, delegado de los productores de arroz y gerente de Usocoello, indicó: “no hay garantías todavía del precio que requiere el agricultor para poder llevar a cabo unos costos de producción, recuperar los costos de producción que hasta el momento se tiene. Si el agricultor no tiene esa garantía, créame que no se van a levantar de las vías, no va a haber una desmovilización ni desbloqueo de las carreteras, desafortunadamente se necesita que exista ese tipo de garantías para que ellos puedan levantarse y que puedan estar seguros que la cosecha se les va a comprar a un precio justo”.

Así mismo, los productores de arroz que promueven el paro dejaron claro que la desconfianza se ha generado sobre un reciente informe que les presentó el mismo Gobierno, en el que se expuso que, cuando se presentaron a los industriales los preacuerdos alcanzados con el Ministerio de Agricultura, algunos los aceptaron y otros no.

El delegado Rojas también pidió que se logre un acuerdo y se acepte la expedición de la resolución donde se establecen los precios de compra mínimos para la carga y tonelada de arroz verde paddy.

Con el escenario anterior, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) hizo un nuevo llamado a la concertación, agregando que tiene gran preocupación por las repercusiones que se puedan generar a las diferentes actividades de la economía nacional por el desarrollo del paro arrocero.

En este punto, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, dijo: “la concertación permitirá, ante todo, la defensa de una actividad que no solo tiene un gran impacto en el empleo y la economía de las regiones sino un gran peso en la seguridad alimentaria del país”.

Finalmente, Fedearroz reiteró que el acuerdo que se busca para levantar el paro debe estar construido con los diferentes eslabones de la cadena arrocera incluyendo productores, industriales, comercializadores y consumidores para que en efecto se encuentre un verdadero punto de equilibrio.