Directivos hospitalarios opinan que en Caldas habrá problemas por nuevo tarifario aprobado por FOMAG

Manizales

El consejo directivo del FOMAG aprobó el nuevo manual tarifario que fija cuánto se debe pagar a las IPS por distintos servicios y procedimientos médicos, aunque en Caldas, manifiestan que habrá afectaciones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y del pago prospectivo, puesto que en el departamento hay, mayormente, docentes pensionados que superan los 70 años, por lo que hay más demanda.

“Me parece que uno no puede medir con las mismas variables epidemiológicas con las mismas variables de costos, una contratación a nivel nacional para el FOMAG, es diferente de identificar una variable que existe en el Eje Cafetero donde hay alta transición demográfica, o sea, el envejecimiento de la población y, en especial en Caldas, donde los docentes superan los 70 años, muchos están pensionados, sencillamente, esa carga de enfermedad es mayor frente a otros departamentos, entonces afecta la UPC el pago prospectivo que proponen para que hagamos por paquetes”, explica Carlos Alberto Piedrahíta, gerente del Hospital Santa Sofía.

El gerente, indica que los paquetes dependen de la carga de enfermedad y de otras variables como el costo de atención y de una eficiente prevención, pero destaca que esta última no es positiva, puesto que no se hizo en el pasado, lo que conlleva a que la carga de enfermedades sea mayor, es decir, prevalece más demanda de servicios y “cuando se habla de pagos prospectivos, o sea, de paquetes, sencillamente no es rentable”, agrega Piedrahita.

Los docentes son expectantes para que mejore la atención

Afirman que el nuevo manual tarifario garantizará, equitativamente, los pagos de los servicios prestados, es decir, que se tendrá en cuenta las particularidades de cobro de los procedimientos médicos acatando las condiciones geográficas donde se encuentran los maestros. “Básicamente, busca que haya transparencia, ya que se actualizará cada tres meses y que serían más de 10.000 procedimientos que harían parte de ese tarifario”, argumenta Héctor Fabio Rubio, fiscal del sindicato Educadores Unidos de Caldas -EDUCAL.

Añade que es positivo para el magisterio, por lo que tendrán claro qué se paga y a quién, ya que esa ha sido una petición permanente de los profesores.

Recuerda que 15 meses después de implementarse el nuevo modelo de salud todavía hay problemas en el pago a los prestadores, por eso “la firma auditoria de la Fiduprevisora está con unos prestadores de red primaria y complementaria que hay en el departamento, están conciliando y agilizando pagos para que no se suspendan los servicios y reitero, el nuevo tarifario brindará transparencia y esperamos que cumpla de la mejor manera lo que siempre deseamos, tener una buena atención”, concluye el integrante sindicalista.

El próximo 1 de agosto iniciará a aplicar el nuevo tarifario.