Petro asegura que está habilitado para cambiar contratos: “no sale carbón a Israel, es mi orden”

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que según el Tratado de Comercio que es fundador de la Organización Mundial del Comercio, OMC, el mandatario está habilitado para tomar medidas como suspender el envío de carbón a Israel, para evitar que sea usado en bombas que caen sobre Gaza en medio del genocidio contra Palestina.

Según Petro, la norma dice que, si hay situación de guerra y detención internacional, puede el Estado cambiar los contratos comerciales. “Y eso es lo que hay hoy, porque una declaratoria de un señor jefe de Estado vuelto criminal de guerra y una situación indudable de detención internacional y de guerra y de genocidio, me habilita a través del capítulo 21, literal B, inciso 3, a cambiar contratos comerciales”, explicó el mandatario.

Por eso, Petro enfatizó a la cúpula militar y de policía. “No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad de contratistas de antes o de hoy o de mañana”, reiteró el presidente.

El presidente Petro insistió en que Colombia no es cómplice de genocidas. “Algún día el pueblo de Israel cambiará eso, habrá cambios, volveremos a encontrarnos, habrá embajada, nos abrazaremos, ojalá. Pero mientras estén tirando bombas contra personas inocentes por 100 mil muertos, háganme el favor”, señaló el jefe de Estado.

“Entonces, Colombia no es solidaria con eso, porque se nos llenaría el alma de energía negra y no podríamos resolver ni uno solo de los problemas colombianos que muchos tenemos. Es mi orden, almirantes. Usted es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, Comandante después de mis órdenes”, le dijo al Almirante Francisco Cubides, Comandante de las Fuerzas Militares.

Por último, Petro volvió a referirse a su exministro de comercio Luis Carlos Reyes, a quien señaló de ser cómplice del genocidio en Gaza y de no cumplir la orden de no exportar carbón a Israel. “Esa es la orden. Yo sé que un funcionario, mi exministro Reyes, metió una trampa, pero en un decreto. Lo hizo por qué, no tengo ni idea. ¿Se volvió un cómplice del genocidio?, si”.

Orden del presidente Petro a la Armada Nacional: “detener barcos con destino a Israel”

Horas antes, a través de la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro fue enfático en decir que la Armada Nacional, tendrá la orden de detener todo barco o buque que lleve carbón hacia Israel, esto para evitar que se sigan realizando bombas que están cayendo sobre Gaza, en medio del genocidio en Palestina que ha dejado miles de personas asesinadas.

La decisión se tomó, luego de que Petro mostrara su rechazo a la salida de barcos desde la Guajira, pese a que el mandatario ya había advertido que esto no podía seguir ocurriendo o habría graves consecuencias. “Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi gobierno. Le pido al ministro de trabajo reunión urgente con los sindicatos del carbón”.

El presidente también pidió que debe citarse la reunión de las autoridades indígenas Wayúu y otros pueblos afectados por la explotación del carbón en el país. “Armada recibirá orden escrita para detener barcos con destino a Israel”.

Petro también había advertido en medio de la reunión de ministros de energía de la CELAC que no debía salir “ni una sola tonelada de carbón a Israel” desde Colombia, por lo que pidió a la ciudadanía actuar si no se cumple esa orden.

El mandatario señaló directamente a la multinacional suiza Glencore, encargada de la exportación de carbón en La Guajira, y llamó tanto al pueblo guajiro como al suizo a bloquear sus operaciones en caso de desobediencia.

“Si no nos hacen caso, si este gobierno resulta ser de mentiras, si la Constitución es de mentiras y solo quieren trapear con ella para ganarse unos pesos, le pido al pueblo que bloquee a Glencore. Si sigue saliendo carbón para Israel, bloqueen”, declaró Petro.

Además, Petro solicitó a la multinacional suiza que ponga al servicio del país la infraestructura minera que actualmente se encuentra inutilizada, como el ferrocarril entre Chiriguaná y Santa Marta, el puerto en Bahía y la pista aérea en el norte de La Guajira.

