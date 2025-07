“No han reparado nada”: viuda de víctima sobre directivos condenados en caso Chiquita Brands

En diálogo con W Fin de Semana, Raquel Sena, una de las víctimas de los paramilitares en el Urabá antioqueño, se pronunció acerca de la histórica condena contra siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands en Colombia.

En días pasados, un juzgado de Antioquia sentenció a 11 años de prisión a siete empresarios de la compañía bananera por haber financiado grupos paramilitares en los años 90 y 2000. La justicia también impuso una multa de 13.800 millones de pesos a cada uno.

Sena, quien era esposa de Fidel Cristino Hernández –asesinado en 2003 por paramilitares–, recordó en W Fin de Semana que Hernández fue asesinado por negarse a vender una parcela de plátano que representaba su único sustento. Según denunció la mujer, los responsables del crimen fueron miembros de grupos armados que operaban en la zona con el respaldo financiero de la multinacional.

“Él decía que no iba a vender porque de eso comía su familia. Un día, lo bajaron del carro y me avisaron que lo habían matado”, relató.

Sena también denunció que, en medio del conflicto, una familiar suya fue víctima de violencia sexual y, como consecuencia de esto, la niña nacida de esa agresión sufre graves problemas de salud.

También aseguró que ninguna víctima ha recibido reparación por parte de la compañía o del Estado, a pesar de que han pasado muchos años. “Nunca nos han dado nada. Nadie nos ha ayudado. Hay muchas personas que no denuncian porque tienen miedo, los matan”, denunció.

La mujer también afirmó que vive con miedo y bajo amenazas: “No salgo de mi casa. Mantengo con llave en todas partes. Me da miedo. Me dicen que por estar hablando me pueden matar”.

Sobre cómo recibió la condena, Sena expresó: “Dios quiera que sí nos reparen, pero esa gente sigue libre, a ellos no les duele. No perdieron a nadie. Mis hijas perdieron a su papá, quedaron huérfanas, nadie se hizo cargo de ellas”.

