Fomag dice que garantiza servicio de salud a maestros: terminan contratos y los están renovando

Este jueves se terminan los contratos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con los prestadores de salud de los maestros, por lo que la entidad adelanta la nueva contratación con los prestadores.

No obstante, el hecho ha generado traumatismos en algunos maestros, quienes han señalado que algunas clínicas les han dicho que no les prestan servicios porque no han firmado contrato. Por lo tanto, Fomag advirtió que “garantiza continuidad en la prestacioìn de servicios de salud del Magisterio”.

En este nuevo modelo los maestros pueden elegir el prestador de su preferencia.

“El primero de agosto se continuìan prestando, sin interrupcioìn, los servicios de salud al magisterio colombiano en todo el territorio nacional; los prestadores, en nuìmero superior a los actuales, estaìn respondiendo positivamente a las condiciones y modalidad tarifaria para la relacioìn contractual propuestas por la Fiduprevisora/FOMAG”, señaló la entidad en un comunicado.

La W conoció que habrá 3.000 prestadores a nivel nacional. En Bogotá, el 80% de prestadores ha aceptado el nuevo modelo tarifario con algunas modificaciones.

Hay que recordar que estos nuevos contratos tienen un manual tarifario “dinámico” que tiene particularidades propias de algunas regiones y de ciertos procedimientos. La entidad señaló que toda tarifa que se encuentre por debajo de las establecidas en el sector seraì ajustada.

Asimismo, afirmó que el tarifario por orden del consejo directivo del FOMAG seraì revisado cada tres meses.

Escuche W Radio en vivo: