Tomás y Jerónimo están haciendo un discurso cargado de odio: Iván Cepeda sobre hijos de Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con María Camila Díaz, y se refirió a la sustentación que hizo el expresidente Álvaro Uribe de la apelación que prepara su defensa tras ser condenado a 12 años de prisión, en primera instancia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Tuvimos que escuchar largamente al expresidente, en su llamada apelación de esta decisión, en donde hizo más bien un discurso cargado de una diatriba política contra el Gobierno ”, expresó.

Dijo, además, que lo que escuchó en la sustentación del expresidente “fue un discurso político y no jurídico. Las apelaciones son jurídicas, no un debate de carácter político y lo que escuchamos ayer fue exactamente eso”.

Sin embargo, el senador también criticó los “discursos” de los hijos (Tomas y Jerónimo) del expresidente Álvaro Uribe.

“No es una exageración y no solo por el discurso del expresidente, sino también de sus hijos, cosa que le chocó (a Uribe) que la jueza se lo recordara. Tomas y Jerónimo están haciendo un discurso cargado de odio y de incitación a la violencia ”, dijo.

Agregó: “Sus precandidatos presidenciales y precandidatas, como también ese cabildeo infame que se está haciendo en Estados Unidos que busca provocar sanciones contra Colombia si es que no se logra el objetivo de mantener la impunidad en el caso Uribe”.

“Eso, a mi modo de ver, es inaceptable y ahí están los hechos. ¿A dónde conduce esa clase de discurso? A que haya en las redes sociales, por ejemplo, uno de los testigos que llevó la defensa de Uribe, un exparamilitar, diciendo que ya tienen ubicada la residencia de la familia de la juez, es decir, una abierta amenaza" , dijo.

Choque entre juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe

Cabe recordar que la juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe protagonizaron un enfrentamiento en medio de la audiencia en la que se oficializó la condena en contra del expresidente por 12 años de prisión.

“Algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venir a acompañarlo cuando hizo presencia acá, sí hicieron publicaciones en contra de la suscrita”, fue la frase que la juez Heredia lanzó en medio de la lectura de la sentencia.

Inmediatamente Uribe Vélez reaccionó y respondió: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

“Tranquilo, no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, a usted como persona también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria“, respondió Heredia.

Ante esto, el exmandatario volvió a pedir respeto por sus hijos.

La juez, interrumpiendo la palabra de Uribe dijo: “¿Se puede callar señor Uribe? y le pido que primero pida la palabra para que deje las constancias“.

#Video | Enfrentamiento entre la juez Sandra Heredia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel).

“Algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venir a acompañarlo cuando hizo presencia acá, sí hicieron publicaciones en contra de la… pic.twitter.com/JAUAI88jzX — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 1, 2025

