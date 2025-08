“¿Se puede callar señor Uribe?”: Duro enfrentamiento entre juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe Vélez

La juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe protagonizaron un enfrentamiento en medio de la audiencia en la que se oficializó la condena en contra del expresidente por 12 años de prisión.

“Algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venir a acompañarlo cuando hizo presencia acá, sí hicieron publicaciones en contra de la suscrita”, fue la frase que la juez Heredia lanzó en medio de la lectura de la sentencia.

Inmediatamente Uribe Vélez reaccionó y respondió: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

“Tranquilo, no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado, a usted como persona también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria“, respondió Heredia.

Ante esto, el exmandatario volvió a pedir respeto por sus hijos.

La juez, interrumpiendo la palabra de Uribe dijo: “¿Se puede callar señor Uribe? y le pido que primero pida la palabra para que deje las constancias“.

Asimismo, fue enfática en decir que no está inventando así, que así están las publicaciones y reveló que pedirá a las autoridades competentes indagar qué fue lo que pasó.

Tras obtener el uso de la palabra, Jaime Granados, abogado del expresidente, respondió: “Me consta personalmente que ni yo ni nadie del equipo hizo una filtración sobre una decisión que recibimos a las 10:52 de la mañana y que fue publicada por varios medios y que la reacción cuando usted alude a algunos de los miembros de la Familia del doctor Uribe Vélez fue respuesta de lo que los medios publicaron".

Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión en primera instancia

La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 144 meses de prisión, es decir, 12 años.

Esto ocurre después de que Uribe fuera hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Igualmente, la juez impuso una multa de 2.420 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) e impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días, es decir 8 años y 4 meses.