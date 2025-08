Polémica por comparación del presidente Diego Molano en el Concejo: “ETB es como una madre soltera”

Toda una polémica ha generado las palabras del presidente Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Diego Molano en medio de su intervención en el Concejo de Bogotá durante la sesión de la Comisión de Hacienda citada para este domingo.

Molano, comparó a la Empresa de Telecomunicaciones con una madre soltera.

“(…) La ETB es como una madre soltera. Lo que pasa es que la madre soltera cada 4 años se levanta un novio diferente y los hijos dicen llegó el nuevo padrastro y cada 4 años un padrastro diferente y cada padrastro quiere hacer cosas diferentes”, dijo Molano.

Ante esta intervención varios concejales reaccionaron, entre ellos, la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez.

“Aún no supero esta intervención. No supero haber escuchado estas palabras de uno de los funcionarios más importantes de la administración de Carlos Fernando Galán. Menos aún supero que cuando se le exigió que pidiera disculpas su respuesta fuera, básicamente, que él también ”tenía mujeres en su familia. Las mujeres con jefatura de hogar lo son, en la mayoría de los casos, porque padres irresponsables decidieron no hacerse cargo. Son mujeres que enfrentan peores condiciones de pobreza e incluso pobreza extrema. Señor Diego Molano las disculpas se las debe a todas esas mujeres que solas, han sacado y sacan a sus hijos adelante, enfrentándose a infinidad de obstáculos, para poder trabajar y cuidar, al mismo tiempo”, dijo Sánchez

Por su parte, la concejal Donka Atanassova exigió disculpas públicas.

“Exijo al presidente de la ETB, Diego Molano, una disculpa pública por su comentario ofensivo hacia las madres solteras. Más bien debe responder ante el Concejo de Bogotá por la grave crisis que atraviesa la ETB, patrimonio de los bogotanos. Llevamos meses pidiendo respuestas sin obtenerlas. Es inadmisible la falta de respuestas y el irrespeto”, agregó.

Minutos después y durante la sesión en el Concejo de Bogotá, el presidente Molano ofreció excusas por sus palabras de comparación.

“Yo mismo en mi familia tengo mujeres que amo, que son madres cabezas de familia y que veo todos los días como luchan para salir adelante. Ratifico mis excusas por haber utilizado esa expresión y seguiré trabajando soda que con la tecnología las madres, casas y familias de todo Colombia tengas más oportunidades para salir adelante”, insistió.

A su turno, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano ofreció disculpas en cabeza de la Administración Distrital.

“Desde la Alcaldía de @Bogota nos sumamos a las disculpas ofrecidas por el presidente de @ETB @diegomolanovega en el recinto del @ConcejoDeBogota. No compartimos la desafortunada expresión que utilizó y estamos seguros de que se trató de un lamentable error”, dijo Silva.