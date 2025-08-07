Balance económico del Gobierno Petro en sus tres años: lo que ha hecho y lo pendiente

Hace tres años el presidente Gustavo Petro asumió el timonel económico del país ¿Cómo le ha ido manejando áreas como el empleo, el crecimiento, la pobreza y la situación fiscal del país? Este es el balance.

Entre las promesas que el entonces candidato hizo y que ha cumplido está la aprobación de la reforma laboral en el Congreso que trae beneficios para los trabajadores. En el Legislativo también le aprobaron la reforma pensional, que espera el pronunciamiento final de la Corte Constitucional, así como una reforma tributaria que impuso impuestos a los ricos y a la clase media.

Y a propósito de empleo, el número de ocupados tuvo un incremento de 7,1% entre agosto de 2022 y mayo de 2025, pero más de la mitad de los nuevos puestos son informales.

En el crecimiento económico hay sombras, si bien ha empezado a despegar este año, seguimos por debajo de la región y en los últimos dos años el crecimiento fue muy bajo. La inflación ha bajado, pero sigue muy alta comparada a los países de la región. Y la inversión está de capa caída.

La pobreza monetaria bajó de 36,6% en 2022 a 31,8 % en 2024, pero la desigualdad sigue siendo muy alta.

El mayor oscuro a la luz de los analistas es el asunto fiscal. El Gobierno activó la cláusula de escape para no cumplir la regla fiscal y con esto el déficit cerraría este año en 7,1 % del PIB, el más alto en la historia del país, sin contar la pandemia. Es decir, el país está gastando mucho más de lo que recauda; esto ha llevado a más endeudamiento y a mayor riesgo país, lo que podría afectar el crédito y la inversión extranjera.

En este último año el mayor reto del mandatario a nivel económico es poder cuadrar la caja, es decir, gastar menos, apretarse el cinturón y recortar el presupuesto, y así, impulsar la inversión.

