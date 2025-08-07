Cientos de personas marcharon para respaldar al expresidente Álvaro Uribe en Montería. Foto: suministrada a La W.

Montería

Un grupo de personas se reunió desde las 9:00 a.m. en la Plaza María Varilla de Montería, este 7 de agosto, para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de la reciente sentencia condenatoria de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Desde este punto céntrico de la ciudad, salió la manifestación que recorrió las principales calles de la capital cordobesa con camisetas amarillas y banderas de Colombia.

En ese sentido, el diputado de Córdoba por Centro Democrático, Carlos Gómez, expresó que “es una marcha que se ha convocado para solidarizarnos con el expresidente Álvaro Uribe. Creemos en su inocencia y confiamos en que la justicia finalmente lo absuelva”.

“Creemos en la imparcialidad de la justicia y, por eso, esperamos que en el Tribunal de Bogotá o en la Corte Suprema de Justicia se respeten las garantías y derechos fundamentales que le asisten a todo procesado. En un fallo conforme a la ley no hay lugar a validar interceptaciones sin previa autorización de un juez, y mucho menos a tener como prueba una grabación alterada o editada por la contraparte”, agregó el diputado.

La jornada que finalizó hacia el mediodía, transcurrió en completa normalidad, según el reporte de las autoridades.