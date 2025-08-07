🔴 Marchas hoy 7 de agosto en Colombia EN VIVO: Así avanzan las marchas a favor de Álvaro Uribe

Este jueves 7 de agosto, tras la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez –quien fue hallado culpable en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal y sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria– se han programado varias manifestaciones para respaldarlo en más de 30 ciudades de Colombia, así como en varios países del exterior como Estados Unidos, Canadá y España.El partido Centro Democrático fue el encargado de convocar a la ‘Marcha por la libertad y la democracia’ que en Bogotá iniciará a las 10:00 de la mañana en el Parque Nacional y en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena arrancará a las 9:00 de la mañana.Algunas de las consignas de esta manifestación en apoyo al expresidente también incluyen críticas al fallo judicial.El Ministerio de Trabajo advirtió que la participación en marchas debe ser voluntaria y anunció inspecciones en empresas señaladas por supuestas presiones laboralesLo invitamos a seguir las últimas actualizaciones EN VIVO de la jornada de este 7 de agosto en W Radio: