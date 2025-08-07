En Pereira habrá marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Para hoy 7 de agosto, día en que se celebra la Batalla de Boyacá, está programada la marcha en apoyo al proceso penal que hoy afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en acción penal.

Los participantes en la movilización se concentrarán a las 9:00 de la mañana en el parque Olaya Herrera y desde allí se desplazarán por la calle 19 hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde se espera la realización de intervenciones y actividades de cierre.

El diputado de la Asamblea de Risaralda, Durguez Espinosa, militante del Centro Democrático, hizo un llamado a los simpatizantes del partido y a la ciudadanía en general a participar de manera pacífica.

“Vamos a caminar por la 19 hasta la plaza de Bolívar en un tema de que Álvaro Uribe Vélez sepa, él lo sabe, que no está solo, pero yo creo que es un mensaje más bien a un desgobierno y un mensaje a como hoy la justicia en algunos espacios está politizado y es un tema que nosotros tenemos que lamentar.”

Además señaló que esta movilización se realizará de manera pacífica, con camisetas blancas y las banderas de Colombia.

“Lo vamos a hacer en calma, sin rayar paredes, sin dañar semáforos, sin dañar ventanales, sin obstruir las vías públicas, en el sentido de que haremos todo lo posible para dar el tránsito para que los vehículos puedan seguir en las marchas, por lo menos en las carreras; vamos a hacerlo de la mejor manera, como siempre lo hacemos.”

La marcha hace parte de una agenda de movilizaciones simultáneas que, según el partido, se desarrollarán de forma pacífica en distintas regiones del país, con el objetivo de visibilizar el respaldo ciudadano hacia el exmandatario y reiterar la confianza en su liderazgo.

En Pereira, las autoridades locales recomendaron a los participantes cumplir con las medidas de convivencia y seguridad, y anunciaron que habrá acompañamiento de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo de la jornada.