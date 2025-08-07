El primer ministro palestino: “Construiremos Gaza y estableceremos un Estado”

El ministro de asuntos exteriores egipcio, Badr Abdelaty, se reúne con el primer ministro palestino Mohamed Mustafa, este miércoles en El Cairo. EFE/Ministerio de Exterior egipcio / Ministerio de Exterior egipcio ( EFE )

El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, afirmó este jueves que no dejará solo al pueblo de Gaza. “Construiremos Gaza y estableceremos un Estado”, añadió.

“Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y comencemos a trabajar para reconstruir Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos países del mundo”, dijo Mustafa en el día en que se reúne el Gobierno israelí para decidir el futuro de su ofensiva en Gaza, con la amenaza de hacerse con el control de toda la Franja.

Mustafa hizo estas declaraciones en su visita este jueves 7 de agosto al Consejo de Iglesias de Ramala, en Cisjordania, indica la nota.

Y explicó que Israel está usando “todos los medios a su disposición” para impedir el establecimiento de un Estado palestino independiente.

Sus palabras se producen en el día en que el gabinete de seguridad israelí, que decide sobre su ofensiva en Gaza, se reúne para decidir si ocupará todo el enclave palestino, tal y como ha amenazado con hacer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Escucha W Radio en vivo aquí: