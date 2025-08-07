Gaza registró cinco muertos más por desnutrición, entre ellos un niño de 2 años

Un niño de dos años y medio, sin ninguna enfermedad preexistente, murió este jueves 7 de agosto por desnutrición en una tienda de campaña y ayer fallecieron otras cuatro personas, por la misma causa, en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Con estas muertes, por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna, se elevan a 198 el total de fallecidos por estas causas, entre ellos 96 niños, según las fuentes.

El niño fallecido hoy se llamaba Roua Mashi, no tenía ninguna enfermedad y falleció únicamente por desnutrición en la zona de Al Mawasi (Jan Yunis, sur de Gaza) y su cuerpo fue traslado al Hospital Naser.

La Franja de Gaza se encuentra en una situación que roza la hambruna tras casi dos años desde que comenzó la ofensiva israelí, que siguió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejaron 1.200 muertos.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

Las agencias de la ONU advirtieron recientemente de que Gaza enfrenta un grave riesgo de hambruna: más de uno de cada tres habitantes pasa días sin comer, y el resto de indicadores de nutrición han alcanzado sus peores niveles desde que comenzó el conflicto.

Ante esta situación y la creciente presión internacional, las autoridades israelíes anunciaron a finales de julio “pausas humanitarias” de los combates en algunas rutas para permitir a los camiones con ayuda que entran al enclave distribuir la carga, aunque la mayor parte acaban siendo saqueados por la población y las bandas.

