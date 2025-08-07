Santa Marta se sumó a las muestras de apoyo al expresidente Álvaro Uribe

Santa Marta

El Centro Democrático en Santa Marta lideró una jornada de recolección de ayudas para los damnificados por el reciente aguacero que cayó en la ciudad, el encuentro se dio en el Parque Bolívar desde tempranas horas.

El centro de acopio se convirtió además de punto de encuentro donde cientos de personas manifestaron su apoyo al expresidente Álvaro Uribe. Al lugar llegaron los simpatizantes con banderas de Colombia, sombrillas tricolores, camisetas y pancartas.

Por otro lado, veteranos de la fuerza pública, amigos y seguidores del expresidente también se reunieron en un platón pacífico realizado el 7 de agosto y que se llevó a cabo por varias horas.