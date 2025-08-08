“Discurso del presidente Petro es claro, no es guerrerista, es de diálogo”: Consejera presidencial

Manizales

Desde Manizales, Luz María Múnera, consejera presidencial para las regiones, afirma que el presidente Petro busca un acuerdo con Perú para determinar la ubicación de la isla Santa Rosa, por lo que da un mensaje de tranquilidad a los habitantes del departamento del Amazonas de que Colombia no busca la guerra, sino un principio constitucional de unir a América Latina.

“Ayer fue la cuarta visita al Amazonas y lo primero que hay que aclarar es que nosotros no fuimos a la isla, estuvimos en Leticia con el presidente. No hay una intención de discurso guerrerista por parte del Presidente de la República, sino de diálogo, porque hay un convenio que dice que para determinar cualquier territorio en esta zona, es una mesa que se sientan ambos países y se ponen de acuerdo con el tema. Esperamos encontrarnos y hoy el pueblo del Amazonas puede estar tranquilo porque no tiene un presidente que quiera la guerra”.

La funcionaria, agrega que el mandatario nacional entiende el compartir de la triple frontera (Colombia - Perú - Brasil) y un principio constitucional, que muchos olvidan, según señala, es que trabajan por la unidad de América Latina, no obstante, resalta que la ubicación de la isla está en discusión y eso pide el presidente, que sea de manera concertada.

“Hay unos asuntos en el tratado que tiene que ver con aguas profundas y esto nos dice que ese territorio es nuestro, entonces no lo queremos perder, pero las puertas del diálogo están abiertas y sobretodo, el principio de que no nos vamos a matar entre latinoamericanos, eso está claro. Para nosotros esa isla es nuestra, Perú, hoy dice que es de ella, pero no hemos dado un paso adelante haciendo lo que ellos efectuaron que creemos que es violatorio de la norma y el presidente quiere sentarse de manera tranquila como lo manda el convenio”, argumenta la Consejera Presidencial para las regiones.

Encuentros con alcaldes y comunidades en Caldas

De otro lado, Múnera, se reunió con los alcaldes de Victoria, Risaralda, Salamina, Pensilvania, entre otros municipios del departamento, para conocer las necesidades que hay en el territorio en materia de infraestructura vial, gestión del riesgo y vivienda, principalmente.

“Venimos por departamentos para reunirnos con los mandatarios regionales y en este caso nos sentamos con 17 alcaldes, fue una reunión amable y creamos una alianza, nos llevamos muchas tareas, nosotros desatamos nudos, entonces queremos ayudar, saber en qué están, qué proyectos están atrasados y trabajamos para desenredar los que tienen viabilidad. Son variables, pero hay en común los relacionados a mejoramiento de vivienda, vías terciarias, medio ambiente, gestión de riesgo y revisaremos cada caso para darles solución”.

Por último, la funcionaria participó en el diálogo constructivo con las comunidades diagnosticando problemáticas que aquejan a los manizaleños y caldenses; el encuentro fue en el Centro Cultural del Banco de la República.