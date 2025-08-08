Incautada mercancía de contrabando avaluada en 1.250 millones de pesos

Santa Marta

La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, lograron la aprehensión de mercancía de contrabando avaluada en 1250 millones de pesos.

El operativo se llevó a cabo en la ‘Y’ de Ciénaga, donde se logró incautar 5 .047 unidades de confecciones, 752 pares de calzado y 12.806 unidades de accesorios para celular; luego de que esta no contara con los documentos que acreditaran su legal ingreso al territorio.

Le puede interesar:

Liberaron a más de 180 aves silvestres en reservas del Magdalena: habían sido rescatadas de Bogotá

La mercancía fue dejada a disposición de las autoridades competentes para los trámites administrativos correspondientes.