Liberaron a más de 180 aves silvestres en reservas del Magdalena: habían sido rescatadas de Bogotá

Entre las especies liberadas se encuentran loros, canarios costeños, cotorritas carisucias, ardillas de cola roja, serpiente, boas, y diferentes especies de tortugas como morrocoyos, hicoteas y tortugas cofre.

Liberadas más de 180 aves silvestres en reservas del Magdalena rescatadas en Bogotá

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, en articulación con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, realizó una jornada de liberación de fauna silvestre en la Reserva Natural Las Trojas, ubicada en el municipio de Plato, y en la Reserva Natural Las Delicias en el municipio de Aracataca, del departamento del Magdalena.

Con esta actividad las autoridades lograron la liberación de 188 individuos de diferentes especies, los cuales fueron recuperados en la capital del país.

Las especies llegaron al departamento del Magdalena, luego de un proceso de rehabilitación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS) de Bogotá.

Finalmente, las autoridades ambientales hacen un llamado a la ciudadanía para que no compren ni tengan animales silvestres como mascotas.

