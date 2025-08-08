Israel mató en Líbano a un alto cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina

El Ejército israelí mató este jueves 8 de agosto en la zona del Valle de la Bekaa, en Líbano, a un presunto alto cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) en Siria, a quien identificó como Muhammad Wishah ‘Abu Khali’, según un comunicado castrense.

La operación fue dirigida por la agencia de inteligencia interior israelí, el Shin Bet.

Las fuerzas israelíes añadieron que ‘Abu Khali’ fue nombrado jefe de seguridad militar del FPLP en Siria después de que su predecesor, Shantal al Aal, fuera “eliminado” en un escondite en Beirut, la capital de Líbano, en septiembre de 2024.

El de ayer 7 de agosto es el tercer ataque mortal contra el Líbano en menos de 24 horas, después de que el jueves 8 de agosto por la tarde ya fallecieran otras seis personas y diez resultaran heridas en la carretera de Masnaa (este), y de que una más perdiera la vida en la localidad de Kfar Dan, también en el oriental Valle de la Bekaa.

Pese al cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros del grupo chií Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La frecuencia y envergadura de los ataques ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con los esfuerzos del Gobierno libanés para propiciar el desarme de Hizbulá.

