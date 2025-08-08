Palestina pidió reunión urgente de la Liga Árabe tras anuncio de ocupación de Gaza

Palestina pidió este viernes, 8 de agosto, que se celebre una sesión extraordinaria y urgente de la Liga de los Estados Árabes a raíz de la decisión tomada esta madrugada por el gabinete de seguridad del Gobierno israelí de expandir su ofensiva en Gaza y hacerse con el control de la ciudad de Gaza.

El representante palestino ante la Liga de los Estados Árabes, Muhamad al Aklouk, hizo la solicitud con el objetivo de abordar los planes israelíes, especialmente el anunciado de madrugada, que traerá más desplazamiento forzado, más “masacres” y más hambruna, según informó la agencia oficial palestina de noticias, Wafa.

Palestina quiere alcanzar una resolución árabe que pida acciones efectivas a nivel regional e internacional para hacer frente a este plan.

En esa línea, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, conversó por teléfono este viernes con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, para advertirle sobre la “gravedad” de la decisión tomada por Israel.

Desde la oficina de Al Sisi informaron de que el presidente egipcio reafirmó su apoyo firme al pueblo palestino y destacó sus esfuerzos como mediador para lograr un alto al fuego y en la entrega de ayuda humanitaria.

“El presidente también enfatizó el rechazo categórico de Egipto al desplazamiento de los palestinos de su territorio”, informó la Presidencia egipcia en un comunicado.

Abás también habló por teléfono con el rey Abdalá II de Jordania y destacó “la importancia de permitir al Estado de Palestina asumir sus plenas responsabilidades en la Franja de Gaza”, después de que el Gobierno israelí informara de que no cuenta con la ANP -que gobierna en Cisjordania ocupada- para gobernar Gaza, sino con “una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”.

El presidente palestino indicó que es necesario que se acuerde un “alto el fuego inmediato y permanente”, que Hamás libere a los rehenes cautivos en el enclave palestino, que entre allí ayuda humanitaria y que la seguridad de la Franja esté bajo el Estado de Palestina.

También pidió la retirada de Israel de Gaza, “asegurando la unidad del sistema, la ley y las armas legítimas bajo el paraguas del Estado”.

Por su parte, Jordania ha condenado “enérgicamente” el plan del gabinete de seguridad israelí, el cual considera como “una continuación de las graves violaciones por parte de Israel del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y un claro menoscabo de la solución de dos Estados”.

El portavoz de Exteriores jordano, Sufian al Qudah, aseguró también que este plan es una “extensión de la política extremista del Gobierno israelí de utilizar el hambre y el asedio como armas contra el pueblo palestino, además de sus continuos ataques sistemáticos contra objetivos civiles, hospitales y escuelas”.

Este plan, a ojos de Jordania, “socava” los esfuerzos internacionales para alcanzar un alto al fuego, por lo que el país árabe pidió a Israel que cese la agresión y abra las fronteras para que pueda entrar la ayuda necesaria.

Escuche W radio en vivo aquí: