¿Cuál es la capital mundial del relámpago, según la NASA? Caen 28 rayos por minuto

El planeta Tierra y la naturaleza no solo se caracterizan por tener diferentes fenómenos que deslumbran al ser humano por su belleza, sino también por ir al otro extremo, generar situaciones que pueden llegar a causar la pérdida de cientos de vidas.

Es el caso de los desastres naturales, en donde uno de los más conocidos son los terremotos y los huracanes.

Sin embargo, el espectro de la naturaleza es tan amplio que a su espalda carga con gran cantidad de fenómenos no tan comunes como los anteriormente descritos, y sí muy recurrentes, pero que, de igual forma, pueden llegar a significar un riesgo para la vida del ser humano.

‘El Relámpago de Catatumbo’

Justamente uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo es conocido como ‘El Relámpago del Catatumbo’.

Este fenómeno ocurre en el estado Zulia, Venezuela, sobre el lago de Maracaibo. Se trata de tormentas eléctricas constantes, especialmente entre mayo y noviembre.

En promedio, este fenómeno se registra en más de 160 noches al año, con una duración que puede alcanzar hasta 10 horas continuas. Durante ese tiempo, se producen alrededor de 280 descargas por hora en la misma zona, lo que lo convierte en uno de los eventos eléctricos más intensos del mundo.

¿Cuál es la diferencia entre truenos, rayos y relámpagos?

Los truenos, rayos o relámpagos, que aunque la sociedad común piensa que significan lo mismo, pues la verdad es que hay determinadas diferencias entre estos mismos.

¿Qué es un rayo?

Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, un rayo es prácticamente el fenómeno madre, lo que vemos todos, esas descargas eléctricas con forma de líneas. “Es una descarga eléctrica muy potente que se produce durante una tormenta eléctrica. La corriente eléctrica calienta mucho el aire.

¿Qué es un trueno?

Ahora, el trueno, según esta misma entidad, es el sonido resultado de un rayo. “Trueno es un sonido muy fuerte que a veces se produce durante una tormenta. El trueno puede ser tan fuerte que se puede escuchar desde muy lejos. Puede sonar como un estruendo. (...) El aire calentado se expande rápidamente, lo que provoca un trueno”.

¿Qué es un relámpago?

Finalmente, el relámpago es el destello de luz producto de la caída de un rayo y el estruendo de un trueno, según la entidad. “Es el resplandor vivo producido por un choque entre nubes cargadas de electricidad estática. Cuando el relámpago está muy cerca, el trueno se escuchará un poco después del relámpago y el sonido será muy fuerte. Si el relámpago está más lejos, el trueno será unos segundos después del relámpago”.