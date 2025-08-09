El código iframe se ha copiado en el portapapeles

De conductor de taxi a actor de Hollywood: así es la historia del español Antonio González

En diálogo con W Fin de Semana, el actor español Antonio González, quien fue futbolista profesional y taxista por necesidad, relató cómo terminó teniendo una carrera en Hollywood de la forma más inesperada.

Todo comenzó cuando González, quien jugaba fútbol sala profesional en España e Italia, se había separado de su pareja y necesitaba un trabajo estable. En Cádiz, donde el turismo es un importante sector económico, compró un taxi.

Un día, un pasajero que abordó su vehículo resultó ser uno de los productores más importantes del momento: se trataba de Ronan Bennett, escritor y productor irlandés, creador de la exitosa serie ‘Top Boy’ (2011), y quien se encontraba en Cádiz porque parte de la trama de la serie se estaba grabando allí.

Bennett, fascinado con la espontaneidad del taxista, le propuso un papel en la producción. Sin embargo, González no se lo tomó muy en serio al principio: “Nunca me había planteado ser actor”, confesó, pese a que terminó aceptando la propuesta de Bennett.

Posteriormente, su naturalidad frente a las cámaras llamó la atención de los productores, quienes le sugirieron prepararse para futuras oportunidades: “Me puse a estudiar inglés como un loco”, contó.

Varios años más tarde, González logró formar parte del proyecto ‘Mobland’ (2025), dirigido por Guy Ritchie y con un reparto que incluye a Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren.

“Mi primer día de rodaje fue con Guy Ritchie y Tom Hardy (…) claro que impone, pero si te centras en lo que tienes que hacer, ellos te lo ponen muy fácil”, admitió.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

