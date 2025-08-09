Miguel Uribe se encuentra en estado crítico tras episodio de hemorragia: Fundación Santa Fe

Este 9 de agosto, la Fundación Santa Fe de Bogotá anunció a través de un comunicado que el senador Miguel Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.

El centro de salud precisó que Uribe Turbay continúa recibiendo manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Además, reveló que, en las últimas 48 horas, su condición clínica se agravó, retornando a un estado crítico debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta situación obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que han logrado estabilizarlo.

La institución precisó que Uribe Turbay requirió reiniciar el bloqueo neuromuscular y la sedación profunda para contribuir a su evolución, mientras permanece con monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

La Fundación reiteró que su condición es crítica y su pronóstico reservado, e indicó que los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de su evolución.

¿Qué le pasó a Miguel Uribe?

Miguel Uribe Turbay, quien milita en el partido Centro Democrático, recibió el pasado 7 de junio varios disparos en un intento de asesinato durante un acto de campaña en Bogotá de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Desde entonces, permanece ingresado luchando por su vida.

¿Quiénes han sido judicializados por el atentado a Miguel Uribe?

Hasta el momento, seis personas han sido judicializadas por el atentado.

Entre estas personas se encuentran Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado el presunto coordinador del ataque, y el joven que disparó contra Uribe Turbay.